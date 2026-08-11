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Smithfield Foods en baisse après la révision à la baisse de ses prévisions annuelles
information fournie par Reuters 11/08/2026 à 11:46
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** L'action de Smithfield Foods SFD.O , transformateur américain de viande de porc, recule de 3,4 % à 23,60 dollars en pré-ouverture ** La société a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel total et de résultat d'exploitation ajusté en raison de difficultés persistantes, notamment la prudence des consommateurs en matière de dépenses et la hausse des coûts des intrants

** La société table désormais sur un chiffre d’affaires pour l’exercice 2026 à peu près stable, contre une faible croissance à un chiffre prévue précédemment

** La société table également sur un résultat d'exploitation ajusté compris entre 1,23 et 1,38 milliard de dollars, contre ses prévisions antérieures de 1,33 à 1,48 milliard de dollars

** Le chiffre d’affaires trimestriel s’élève à 3,7 milliards de dollars, contre des estimations des analystes de 3,68 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** Enregistre un BPA ajusté de 62 cents au deuxième trimestre, contre des prévisions de 60 cents

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 9,5 % depuis le début de l'année

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