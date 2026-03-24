Smithfield Foods dépasse ses estimations trimestrielles, mais signale des pressions sur les coûts liées au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires des dirigeants lors de la conférence téléphonique)

Smithfield Foods SFD.O a battu mardi les estimations des analystes pour les résultats du quatrième trimestre, grâce à une forte demande, et a déclaré qu'il s'attendait à ce que le conflit au Moyen-Orient augmente ses coûts de carburant, de maïs et d'emballage. Les actions de l'entreprise américaine de transformation du porc ont bondi de 5 % dans les échanges matinaux après que la société a également publié des prévisions de ventes et de bénéfices annuels optimistes.

"Bien que nous nous attendions à ce que les coûts des intrants restent élevés par rapport aux normes historiques, ils devraient être légèrement inférieurs à ceux de 2025", a déclaré le directeur financier Mark Hall. L'entreprise a augmenté ses prix pour compenser la hausse des coûts des matières premières et a également bénéficié d'une demande accrue pour ses produits, les consommateurs choisissant de cuisiner davantage à la maison dans un contexte de budgets plus serrés. Smithfield s'attend à ce que le chiffre d'affaires annuel total augmente d'un petit chiffre, alors que les analystes prévoient une croissance de 1,26 %. L'entreprise prévoit également un bénéfice d'exploitation annuel ajusté compris entre 1,33 et 1,48 milliard de dollars, par rapport au bénéfice de 1,34 milliard de dollars enregistré au cours de l'exercice fiscal 2025. Les dirigeants ont déclaré que les perspectives tiennent compte de plusieurs risques, notamment le conflit au Moyen-Orient, qui pourrait entraîner une hausse des coûts du carburant et des matériaux à base de pétrole, tels que les emballages, ainsi qu'une augmentation des prix du maïs, qui suivent également les marchés pétroliers. Ils ont toutefois précisé que l'impact total de ces risques n'avait pas encore été déterminé. Les ventes delasociété ont augmenté de 7 % pour atteindre 4,23 milliards de dollars au cours du trimestre, alors que les analystes s'attendaient à 4,14 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG, ce qui reflète la hausse des prix du marché.

Les ventes de viande emballée ont augmenté de 4,3 % au cours du trimestre qui s'est achevé le 28 décembre, par rapport à l'année précédente. Il s'agit d'un des principaux segments générateurs de revenus pour Smithfield. Les ventes de porc frais ont augmenté de 2,1 %. La société basée en Virginie a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la demande de protéines reste élevée cette année et que la viande de porc soit "bien positionnée en tant qu'option saine et abordable pour les consommateurs".

La société a enregistré un bénéfice trimestriel ajusté provenant des activités poursuivies de 83 cents par action, alors que les analystes s'attendaient à un bénéfice de 68 cents par action.