Smith & Wesson en forte hausse grâce à des résultats encourageants au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
4 septembre - ** L'action du fabricant d'armes Smith & Wesson
SWBI.O progresse de 3,9 % à 12,8 $
** SWBI annonce un bénéfice par action ajusté de 6 cents au premier trimestre, contre une perte de 8 cents par action l'année précédente
** Le chiffre d'affaires net du premier trimestre s'élève à 112,6 millions de dollars, en hausse de 32,3 % par rapport à l'année précédente
** La société attribue ces résultats encourageants, entre autres, à une demande toujours solide tant sur le marché grand public que sur le marché professionnel
** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une hausse de 29,4 % depuis le début de l'année
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