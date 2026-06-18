Smith & Wesson dégaine de solides résultats

Le fabricant d'armes à feu flambe de plus de 20% en avant-Bourse après avoir fait état d'une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre.

Au quatrième trimestre, Smith & Wesson a enregistré un chiffre d'affaires de 178,4 millions de dollars, en hausse de 26,7% sur un an. Le bénéfice net a quasiment doublé, atteignant 16,2 MUSD, soit 0,36 USD par action diluée, contre 8,6 MUSD un an plus tôt.

La marge brute s'est améliorée à 29,8%, contre 28,8% lors de la période comparable.

L'EBITDA ajusté non-GAAP s'est élevé à 30,9 MUSD, représentant 17,3% des ventes, contre 23,5 MUSD un an auparavant.

Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires a progressé de 10,4% à 523,8 MUSD. Le bénéfice net ressort à 18,5 MUSD, soit 0,41 USD par action diluée, contre 13,4 MUSD un an plus tôt.

L'EBITDAS ajusté non-GAAP a atteint 69,2 MUSD, contre 64,7 MUSD lors de l'exercice précédent.

Le groupe a également poursuivi le renforcement de son bilan en versant 23,2 MUSD de dividendes à ses actionnaires tout en remboursant 60 MUSD de sa ligne de crédit renouvelable.

"Nos excellents résultats du quatrième trimestre et de l'exercice illustrent la qualité de l'exécution de notre stratégie et la puissance durable de notre marque", a déclaré le directeur général Mark Smith. Selon lui, la société a surperformé ses concurrents dans ses catégories historiques tout en réalisant des avancées significatives sur de nouveaux segments de marché.

La directrice financière Deana McPherson a souligné que les nouveaux produits ont représenté 37,5% du chiffre d'affaires trimestriel. Les armes de poing, qui ont compté pour plus de 80% des volumes expédiés, ont constitué le principal moteur de la croissance. Les livraisons de cette catégorie au réseau de distribution d'articles de sport ont progressé de 23,2% sur un an, alors que les vérifications d'antécédents NICS n'ont augmenté que de 1,1%, signe selon le groupe d'une forte préférence des consommateurs pour ses produits.

Pour l'exercice 2027, Smith & Wesson anticipe une demande du marché des armes à feu toujours solide, avec un niveau d'activité légèrement supérieur à celui observé en 2026.

Par ailleurs, le conseil d'administration a approuvé un dividende trimestriel de 0,13 USD par action, qui sera versé le 15 juillet aux actionnaires inscrits au 1er juillet 2026.