Smith & Nephew et Johnson & Johnson échouent à fusionner leurs activités orthopédiques

Smith & Nephew et Johnson & Johnson auraient mis fin à des négociations avancées visant à rapprocher leurs activités orthopédiques, en raison d'un désaccord sur la direction du futur ensemble. Selon le Financial Times, les deux groupes s'étaient pourtant entendus sur les principaux aspects financiers et la structure de l'opération. Le projet aurait permis de constituer un acteur majeur des implants de hanche et de genou, en réunissant des portefeuilles de produits complémentaires.

Smith & Nephew aurait proposé une opération valorisant jusqu'à 22 milliards de dollars les activités américaines de remplacement de la hanche et du genou de Johnson & Johnson, soit près du double de sa propre capitalisation boursière de 9,4 milliards de livres sterling. Le rapprochement prévoyait que les actionnaires du groupe américain détiennent 50,1% du capital de la nouvelle entité. Les discussions auraient toutefois échoué sur la gouvernance, Johnson & Johnson souhaitant confier la direction à Namal Nawana, ancien patron de Smith & Nephew et actuel responsable de ses activités orthopédiques. Le groupe britannique défendait de son côté le maintien de son directeur général Deepak Nath.

Cet échec intervient alors que Johnson & Johnson poursuit son projet de séparation de sa division DePuy Synthes, dont la valorisation recherchée atteindrait environ 20 milliards de dollars. Après avoir suscité l'intérêt de plusieurs fonds d'investissement, le groupe privilégie désormais une scission prévue d'ici la mi-2027. Pour Smith & Nephew, le rapprochement aurait constitué une occasion d'accélérer sa croissance après plusieurs années de restructuration et de réduction des coûts. Malgré l'interruption des négociations, certains analystes estiment qu'une reprise des discussions reste possible, compte tenu de la complémentarité des activités et de la volonté de Johnson & Johnson de se désengager de l'orthopédie.