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SMI (Suisse) : nouveau record de clôture à 14.633Pts
information fournie par Zonebourse 10/08/2026 à 19:19
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La bourse helvétique est la seule à inscrire un véritable nouveau record de clôture en Europe ce lundi (le DAX40 rajoute juste 0,02%) mais le SMI ne parvient qu'à égaler à 0,1% près ses 2 meilleures précédées performances intraday à 14.656 et 14.646Pts : et la résistance oblique moyen terme passe justement vers 14.650Pts.

Le record du jour n'est donc pas "décisif"...

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