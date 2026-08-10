SMI (Suisse) : nouveau record de clôture à 14.633Pts

La bourse helvétique est la seule à inscrire un véritable nouveau record de clôture en Europe ce lundi (le DAX40 rajoute juste 0,02%) mais le SMI ne parvient qu'à égaler à 0,1% près ses 2 meilleures précédées performances intraday à 14.656 et 14.646Pts : et la résistance oblique moyen terme passe justement vers 14.650Pts.

Le record du jour n'est donc pas "décisif"...