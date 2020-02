Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SMCP-vente et rentabilité en Chine "sensiblement impactées" par le coronavirus Reuters • 25/02/2020 à 08:39









PARIS, 25 février (Reuters) - Le groupe de prêt-à-porter SMCP SMCP.PA déclare mardi dans un point sur l'épidémie de coronavirus: * SMCP DIT QUE SES VENTES ET SA RENTABILITÉ EN CHINE - INCLUANT HONG KONG ET MACAO - SONT SENSIBLEMENT IMPACTÉES * APRÈS UNE PERFORMANCE SOLIDE AU COURS DES TROIS PREMIÈRES SEMAINES DE JANVIER, UNE PARTIE IMPORTANTE DES MAGASINS DU GROUPE A DEPUIS ÉTÉ TEMPORAIREMENT FERMÉE EN CHINE CONTINENTALE ET À MACAO * SMCP A DÉCIDÉ DE REPORTER SON CAPITAL MARKET DAY, INITIALEMENT PRÉVU LE 2 AVRIL, AU 30 SEPTEMBRE 2020 * SMCP SUIT AVEC ATTENTION L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION ET FERA UN NOUVEAU POINT À L'OCCASION DE SES RÉSULTATS ANNUELS, LE 25 MARS PROCHAIN Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur SMCP.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées SMCP Euronext Paris -8.56%