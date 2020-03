Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SMCP prédit une baisse de 20% de son CA au T1 avec le coronavirus Reuters • 25/03/2020 à 07:29









25 mars (Reuters) - Le groupe SMCP SMCP.PA a publié mercredi ses résultats annuels 2019 et fait état: * D'UNE CROISSANCE DE +11,3% DU CHIFFRE D'AFFAIRES À €1.131,9 MILLIARD, EN DONNÉES PUBLIÉES (+8,7% EN DONNÉES COMPARABLES) EN 2019 * D'UN EBITDA AJUSTÉ EN HAUSSE DE +1,6% À €174,2 MILLIONS, SOIT UNE MARGE DE 15,4% * S'ATTEND A UN CHIFFRE D'AFFAIRES DU T1 2020 EN BAISSE D'UN PEU PLUS DE 20%, EN DONNÉES PUBLIÉES, EN RAISON DU CORONAVIRUS Le communiqué Pour plus de détails, cliquez sur SMCP.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées SMCP Euronext Paris 0.00%