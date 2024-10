Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SMCP: nouvelle PDG nommée pour l'Amérique du Nord information fournie par Cercle Finance • 02/10/2024 à 09:12









(CercleFinance.com) - SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot) fait part de la nomination d'Ida Simonsen au poste de PDG de la région Amérique du Nord, succédant à Paul Griffin qui a décidé de poursuivre sa carrière en dehors du groupe de marques de luxe accessible.



Auparavant, Ida Simonsen a été présidente de la région Amériques pour Stella McCartney pendant plus de 12 ans, où elle a joué un rôle crucial dans l'expansion de la présence de la marque en retail et en wholesale aux États-Unis, au Canada et au Mexique.



Elle a guidé Stella McCartney lors de transitions importantes, notamment lors du changement d'actionnariat, de Kering à LVMH, et a également contribué à l'accroissement du réseau de distribution de la marque dans la région Amériques.





Valeurs associées SMCP 2,46 EUR Euronext Paris -0,81%