SMCP: le titre avance, un analyste initie à l'achat information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 12:31









(CercleFinance.com) - L'action SMCP gagne du terrain jeudi à la Bourse de Paris, le groupe de prêt-à-porter profitant d'une note de TP ICAP Midcap dans laquelle la société de Bourse initie la valeur à l'achat.



A 12h15, le titre gagne 1,9%, contre un gain de 0,6% au même instant pour le CAC Mid & Small.



Les analystes de TP ICAP Midcap ont annoncé ce matin avoir initié la couverture du spécialiste du 'luxe accessible' avec une recommandation d'achat.



'La clé du dossier repose sur une clarification de l'actionnariat', estime la banque d'investissement dans une note.



'Si tel était le cas, l'aspect spéculatif du dossier serait renforcé', ajoute-t-elle.



En attendant, le plan 2026 pourrait permettre aux minoritaires de patienter en profitant du redressement de la rentabilité, même si 2025 devrait rester une année de transition selon TP ICAP Midcap.



TP ICAP Midcap vise un cours de 5,6 euros pour le propriétaire des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac.





Valeurs associées SMCP 3,78 EUR Euronext Paris +1,75%