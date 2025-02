SMCP: en recul après ses résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 28/02/2025 à 10:20









(CercleFinance.com) - SMCP lâche 5% après la publication d'une perte nette de 23,6 millions d'euros au titre de 2024, contre un bénéfice de 11,2 millions l'année précédente, et d'un EBIT ajusté en retrait de 33,3% à 53 millions, pour un chiffre d'affaires en repli de 1,5% à 1,21 milliard.



'Le groupe a enregistré une amélioration de tendance trimestre après trimestre pour renouer avec la croissance en fin d'année, portée par une dynamique positive dans toutes les régions hors Chine', souligne néanmoins sa directrice générale Isabelle Guichot.



La maison de luxe accessible (Sandro, Maje, Claudie Pierlot) revendique aussi un contrôle strict des stocks et des investissements, permettant une génération de free cash-flow de 49 millions d'euros et une réduction de la dette nette du même montant, à 237 millions.



Compte tenu d'une année 2024 affectée par une tendance de consommation difficile, la cible d'EBIT ajusté d'environ 10% est plutôt attendue pour le second semestre 2026 (avec une progression de la marge d'EBIT ajusté en 2025 suivie d'une accélération en 2026).





