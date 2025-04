SMCP: croissance de 3% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 15:22









(CercleFinance.com) - Le groupe de luxe accessible SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot) affiche un chiffre d'affaires de 297 millions d'euros au titre du premier trimestre 2025, en hausse de 3,4% en données publiées et de 2,6% en organique.



Il revendique une croissance soutenue en France (+4%) et dans la région EMEA (+9,2%), ainsi qu'une dynamique positive (+2%) en Amérique malgré une base de comparaison élevée, alors que l'Asie (-9,5%) reste impactée par l'optimisation du réseau en Chine.



Dans un contexte macroéconomique complexe et volatile, SMCP aborde les prochains mois 'avec une approche prudente mais confiante au cours de laquelle il poursuivra ses efforts de maîtrise des coûts, d'agilité opérationnelle et de développement durable'.





