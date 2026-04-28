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SMCP annonce un net repli de ses ventes en France
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 07:44

Au premier trimestre, le groupe qui réunissant les marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac a vu son chiffre d'affaires reculer de 3,2%, à 287,2 millions d'euros, ou de 0,8% en organique.

A change et périmètre constants, les ventes ont été soutenues en Amérique ( 11,7%) et dans la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) avec une hausse de 4,9%. Dans la région Asie-Pacifique, elles ont renoué avec la croissance ( 2,6%), tandis qu'en France, elles sont en recul de 13%, pénalisées par un contexte de consommation atone, la contraction du réseau de magasins, une diminution de l'activité promotionnelle et une base de comparaison élevée.

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