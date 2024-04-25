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SMCP affiche un CA en recul de 5% en organique au T1
information fournie par Reuters 25/04/2024 à 07:39

SMCP SA SMCP.PA :

* VENTES DU PREMIER TRIMESTRE EN RECUL DE 5%

* CHIFFRE D’AFFAIRES DE 287 MLNS € AU PREMIER TRIMESTRE, EN RECUL DE -5% EN ORGANIQUE PAR RAPPORT AU PREMIER TRIMESTRE 2023

* BONNE PERFORMANCE EN AMÉRIQUE, RÉSILIENCE EN EUROPE (HORS FRANCE) ET CONSOMMATION TOUJOURS RALENTIE EN CHINE

* SANDRO ET MAJE EN LÉGÈRE CROISSANCE ORGANIQUE HORS CHINE

* RÉSEAU DE MAGASIN EN COURS D’OPTIMISATION AVEC 11 FERMETURES NETTES SUR LE TRIMESTRE, PRINCIPALEMENT EN ASIE POUR ATTEINDRE 1 719 POINTS DE VENTE DANS LE MONDE

* OBJECTIFS: A PARTIR DE 2026, UNE FOIS LE RÉSEAU OPTIMISÉ, RETROUVER UN RYTHME DE CROISSANCE ANNUELLE DES VENTES MID-SINGLE DIGIT

* OBJECTIFS: UNE MARGE D’EBIT D’ENVIRON 10% EN 2026 ET D’ENVIRON 12% D’ICI CINQ ANS

* OBJECTIFS: OPTIMISATION DU RÉSEAU D’ENVIRON 100 FERMETURES DE MAGASINS MOINS PROFITABLES, PRINCIPALEMENT EN CHINE SUR LES DEUX PROCHAINES ANNÉES

* OBJECTIFS: MISE EN ŒUVRE DE NOTRE PLAN D’ACTIONS DÈS 2024, AVEC DES EFFETS PROGRESSIFS, POUR ATTEINDRE 25M€ D’EBIT ADDITIONNEL D’ICI 2026

* OBJECTIFS: UNE GÉNÉRATION DE FREE CASH-FLOW DE 50M€ EN 2026

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur SMCP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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