SMCP affiche un CA en recul de 5% en organique au T1

SMCP SA SMCP.PA :
* VENTES DU PREMIER TRIMESTRE EN RECUL DE 5%
* CHIFFRE D’AFFAIRES DE 287 MLNS € AU PREMIER TRIMESTRE, EN RECUL DE -5% EN ORGANIQUE PAR RAPPORT AU PREMIER TRIMESTRE 2023
* BONNE PERFORMANCE EN AMÉRIQUE, RÉSILIENCE EN EUROPE (HORS FRANCE) ET CONSOMMATION TOUJOURS RALENTIE EN CHINE
* SANDRO ET MAJE EN LÉGÈRE CROISSANCE ORGANIQUE HORS CHINE
* RÉSEAU DE MAGASIN EN COURS D’OPTIMISATION AVEC 11 FERMETURES NETTES SUR LE TRIMESTRE, PRINCIPALEMENT EN ASIE POUR ATTEINDRE 1 719 POINTS DE VENTE DANS LE MONDE
* OBJECTIFS: A PARTIR DE 2026, UNE FOIS LE RÉSEAU OPTIMISÉ, RETROUVER UN RYTHME DE CROISSANCE ANNUELLE DES VENTES MID-SINGLE DIGIT
* OBJECTIFS: UNE MARGE D’EBIT D’ENVIRON 10% EN 2026 ET D’ENVIRON 12% D’ICI CINQ ANS
* OBJECTIFS: OPTIMISATION DU RÉSEAU D’ENVIRON 100 FERMETURES DE MAGASINS MOINS PROFITABLES, PRINCIPALEMENT EN CHINE SUR LES DEUX PROCHAINES ANNÉES
* OBJECTIFS: MISE EN ŒUVRE DE NOTRE PLAN D’ACTIONS DÈS 2024, AVEC DES EFFETS PROGRESSIFS, POUR ATTEINDRE 25M€ D’EBIT ADDITIONNEL D’ICI 2026
* OBJECTIFS: UNE GÉNÉRATION DE FREE CASH-FLOW DE 50M€ EN 2026
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur SMCP.PA
(Rédaction de Gdansk)
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