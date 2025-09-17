SMBC rachète 4,2 % supplémentaires de Yes Bank à l'affilié de Carlyle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails du communiqué et du contexte.)

La branche bancaire de Sumitomo Mitsui Financial Group 8316.T a accepté d'acheter une participation supplémentaire de 4,2 % dans la banque indienne Yes Bank YESB.NS à une filiale de Carlyle Group CG.O pour 51 milliards de yens (349 millions de dollars), a-t-on appris mercredi.

Sumitomo Mitsui Banking Corporation, la deuxième banque japonaise en termes d'actifs, a également déclaré qu'elle avait maintenant achevé son acquisition d'une participation initiale de 20 % dans la banque basée à Mumbai, dans le cadre d'une opération annoncée pour la première fois en mai.

SMBC avait reçu l'autorisation de la banque centrale indienne d'acheter jusqu'à 24,99 % de Yes Bank en août, et l'autorité indienne de régulation de la concurrence a approuvé l'achat au début de ce mois.

State Bank of India SBI.NS , dans une déclaration séparée, a déclaré avoir reçu 88,89 milliards de roupies (1 milliard de dollars) à la suite de la vente de sa participation de 13,19 % dans Yes Bank à SMBC.

SMBC a également vendu la totalité de sa participation de 1,65 % dans la banque commerciale indienne du secteur privé Kotak Mahindra Bank KTKM.NS le 10 septembre afin de "rééquilibrer son portefeuille d'investissements stratégiques", a-t-elle déclaré.

SMBC avait acquis une partie de sa participation initiale de 20 % dans Yes Bank auprès de Kotak Mahindra Bank.

(1 $ = 146,2800 yens) (1 $ = 87,8340 roupies indiennes)