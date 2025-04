Smart Good Things : Report de publication du rapport annuel 2024

Smart Good Things Holding (ISIN : FR001400CDB7 / Mnémo : MLSGT), pionnier de l’économie bienveillante et solidaire coté sur Euronext Access+, annonce le report de la publication de son rapport annuel pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2024.

Compte tenu d’un retard pris dans la finalisation de l’arrêté des comptes clos le 31 décembre 2024, Monsieur Serge Bueno, Président du Conseil d’administration de la société Smart Good Things Holding, en plein et entier accord avec les autres membres du conseil, a décidé de reporter l’arrêté des comptes initialement prévu le 29 avril 2025 à une date ultérieure et au plus tard le 30 mai 2025.

Par ailleurs, la Société a été informée, le 28 avril 2025, par Grant Thornton, de sa décision de mettre fin à son mandat de commissaire aux comptes avec effet à la date de l’assemblée générale des actionnaires de la Société statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024. La Société soumettra ainsi à l’assemblée générale annuelle une résolution en vue du remplacement de Grant Thornton pour la durée du mandat restant à courir.