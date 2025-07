BBVA revoit ses ojectifs à la hausse après un bénéfice semestriel record

( AFP / GABRIEL BOUYS )

La banque espagnole BBVA, lancée dans une OPA compliquée sur sa concurrente Sabadell, a revu jeudi ses objectifs financiers à la hausse après avoir dégagé un bénéfice record au premier semestre, malgré la baisse des taux d'intérêts dans la zone euro.

Le géant bancaire, présent principalement en Espagne, au Mexique et en Turquie, a dégagé 5,45 milliards d'euros de profits nets sur les six premiers mois de l'année, soit 9% de plus que les 4,99 milliards engrangés voilà un an.

Ce chiffre, supérieur aux attentes des analystes interrogés par Factset, qui tablaient en moyenne sur cinq milliards d'euros de bénéfice, constitue un nouveau "record" semestriel pour l'entreprise, précise la banque originaire du pays basque.

"BBVA se trouve au meilleur moment de son histoire. Nous sommes l'une des banques les plus rentables et à la croissance la plus rapide en Europe", se félicite dans un communiqué le directeur général de BBVA, Onur Genç.

La deuxième banque espagnole explique ces bons résultats par "le dynamisme de l'activité en Espagne", malgré la baisse des taux d'intérêts décidée par la Banque centrale européenne (BCE), et "au Mexique", son principal marché.

Son produit net bancaire, qui équivaut dans le secteur bancaire au chiffre d'affaires, a ainsi progressé de 10% sur un an, à 12,6 milliards d'euros. Les revenus issus des commissions bancaires ont eux bondi de 18%, à quatre milliards d'euros.

Au vu de ces résultats, le groupe annonce revoir à la hausse ses perspectives de rentabilité en 2025 et anticipe un bénéfice net cumulé sur quatre ans d'environ 48 milliards d'euros. Elle prévoit par ailleurs de redictribuer 36 milliards à ses actionnaires d'ici 2028.

Cette annonce survient alors que le groupe s'apprête à lancer officiellement une offre publique d'achat (OPA) hostile sur sa concurrente Sabadell. Or cette opération, lancée en mai 2024, s'est singulièrement compliquée ces dernières semaines.

Frileux vis-à-vis de l'opération, susceptible de réduire la concurrence, le gouvernement de gauche espagnol a imposé fin juin de strictes conditions à l'OPA, en empêchant toute fusion entre les deux entités bancaires durant au moins trois ans.

Sabadell, qui espère encore faire dérailler l'opération, a vendu de son côté sa filiale britannique TSB à Banco Santander pour 3,1 milliards d'euros, et promis une rémuération record pour ses actionnaires, notamment grâce à cette cession.

Malgré ces différents obstacles, BBVA a décidé de maintenir son offre, qui devrait être officiellement lancée à la rentrée.