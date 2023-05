Smart Good Things Holding renforce son équipe de direction et annonce la nomination d’un nouveau Directeur Général Délégué

Smart Good Things Holding (ISIN : FR001400CDB7 / Mnémo : MLSGT), société cotée sur Euronext Access+ à Paris, renforce son équipe de direction avec la nomination d’un nouveau Directeur Général Délégué et la promotion de quatre collaborateurs afin de construire de manière ambitieuse le futur du groupe Smart Good Things (le « Groupe »). Directement rattachés à Serge Bueno, Président Directeur Général et fondateur de Smart Good Things Holding (la « Société »), ils poursuivront la mise en œuvre du plan de croissance.



Cédric Osternaud, nommé Directeur Général Délégué de la Société



À ce titre, il pilotera l’ensemble des filiales du Groupe.

Diplômé de l’IDRAC Business School, il débute sa carrière en 2002 comme responsable commercial dans le textile chez Chamatex SA. Il rejoint ensuite en 2005 le secteur de la grande distribution pour le groupe Carrefour en tant que directeur de plusieurs supermarchés Champion et Carrefour Market. Il intègre le Groupe Casino en 2010 en qualité de Directeur Régional Supermarchés Casino et en 2013 il devient Directeur d'Exploitation des Supermarchés. Il évolue en 2016 en qualité de Directeur Général Exécutif des Supermarchés Casino et a pris aussi la responsabilité du réseau Géant Casino, du réseau des Proximités & franchise et de Leader Price. Il a aussi exercé les fonctions de Directeur Général Exécutif Marketing et Directeur Général Exécutif E-Commerce & Innovation.