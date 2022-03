SMAIO : une introduction chirurgicale en Bourse

La medtech espère lever entre 9 et 12 millions d'euros. (© SMAIO)

La medtech spécialisée dans le développement de logiciels et d’implants dans le secteur de la chirurgie de la colonne vertébrale a besoin d’au moins 9 millions d’euros pour développer ses réseaux commerciaux et diversifier son activité.

La medtech lyonnaise a lancé son introduction en Bourse sur Euronext Growth le 24 mars, et espère lever entre 9 et 12 millions d’euros via l’opération. Sa capitalisation boursière s’établirait alors à au moins 29 millions d’euros.

La part du public, ou capital flottant, serait comprise entre 7,58% et 15,98%.

Les particuliers peuvent souscrire à l’opération jusqu’au 31 mars à un prix ferme de 5,54 euros par action.

Plusieurs entreprises se sont déjà engagées à souscrire à un total de 6,8 millions d’euros, dont 300.000 euros pour la société Sylorus Scientific, fondée par Philippe Roussouly, PDG de SMAIO, 2 millions d’euros pour la société de gestion NextStage AM et 4,5 millions d’euros pour NuVasive, compagnie américaine spécialisée dans le développement de matériel destiné à la chirurgie du rachis et partenaire de SMAIO.

Un partenariat à 10 millions de dollars

SMAIO cherche à occuper un marché qu’elle estime à 10 milliards de dollars au niveau mondial, caractérisé par un oligopole de 6 sociétés américaines qui s’en partagent 84%. La medtech ambitionne de proposer une alternative à l’arthrodèse, largement utilisée par les chirurgiens du rachis.

Depuis sa création en 2009, SMAIO s’est concentrée sur la vente d’abonnements de son logiciel KEOPS, base de données de plus de 100.000 patients opérés dans le cadre d’une chirurgie