SMAIO : solides résultats semestriels 2025 et forte croissance de l’activité au 3ème trimestre 2025

• Forte hausse du chiffre d’affaires au S1 2025 : +126% à 5,0 M€

• Augmentation du taux de marge brute au S1 2025 à 85% vs 64% au S1 2024

• Amélioration significative de l’EBITDA (+96%) qui atteint l’équilibre (vs -0,6 M€ au S1 2024)

• Solide trésorerie de 4,7 M€ au 30 juin 2025

• Forte croissance des ventes au T3 2025 : +87% à 2,0 M€, dont +153% aux Etats-Unis

• Nouvelle montée en puissance commerciale aux Etats-Unis attendue en 2026 avec un premier accord de distribution conclu avec Highridge Medical pour la plateforme ouverte KEOPS-4ME



Dallas (États-Unis) & Lyon (France), le 14 octobre 2025 – 17h45 CEST – SMAIO (Software, Machines and Adaptative Implants in Orthopaedics – Euronext Growth Paris, Code ISIN : FR0014005I80 / Mnémonique : ALSMA, éligible PEA-PME), un acteur franco-américain spécialisé dans la chirurgie rachidienne complexe disposant d’une offre globale composée de logiciels, de dispositifs implantables et de services associés, publie aujourd’hui ses résultats consolidés du premier semestre 2025 et son chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2025.



