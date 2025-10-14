Wall Street hésite, entre tensions commerciales et baisses des taux

Des opérateurs à la Bourse de New York, le 15 septembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a terminé sans direction claire mardi, jonglant entre le retour des tensions commerciales sino-américaines et la perspective d'une poursuite de l'assouplissement monétaire de la banque centrale américaine (Fed).

Le Dow Jones a pris 0,44%, l'indice Nasdaq a perdu 0,76% et l'indice élargi S&P 500 a reculé de 0,16%.

