SMAIO renouvelle le mandat du Dr Tenner Guillaume au Conseil scientifique nord-américain

SMAIO, acteur franco-américain spécialisé dans la chirurgie rachidienne complexe annonce aujourd'hui la reconduction du mandat du Dr. Tenner Guillaume, chirurgien orthopédiste du rachis au Gillette Children's Hospital à Saint Paul (Minnesota, Etats-Unis), au sein de son conseil scientifique nord-américain.

Nommé au sein du Conseil scientifique depuis le 29 octobre 2025 pour une durée initiale de 12 mois, le Dr. Tenner Guillaume a activement participé aux travaux du groupe d'experts, composé à date de cinq chirurgiens nord-américains de renom.

Aujourd'hui, la société annonce le renouvellement de son mandat pour une durée supplémentaire de 12 mois, selon les mêmes conditions que celles de son précédent mandat.