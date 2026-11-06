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SMAIO renouvelle le mandat du Dr Tenner Guillaume au Conseil scientifique nord-américain
information fournie par Zonebourse 06/11/2026 à 18:17

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SMAIO, acteur franco-américain spécialisé dans la chirurgie rachidienne complexe annonce aujourd'hui la reconduction du mandat du Dr. Tenner Guillaume, chirurgien orthopédiste du rachis au Gillette Children's Hospital à Saint Paul (Minnesota, Etats-Unis), au sein de son conseil scientifique nord-américain.

Nommé au sein du Conseil scientifique depuis le 29 octobre 2025 pour une durée initiale de 12 mois, le Dr. Tenner Guillaume a activement participé aux travaux du groupe d'experts, composé à date de cinq chirurgiens nord-américains de renom.

Aujourd'hui, la société annonce le renouvellement de son mandat pour une durée supplémentaire de 12 mois, selon les mêmes conditions que celles de son précédent mandat.

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