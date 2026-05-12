SMAIO réalise un chiffre d’affaires de 2,8 M€ au 1er trimestre 2026, en hausse de +11%



- Le chiffre d’affaires aux États-Unis atteint un niveau trimestriel record de 2,3 M€ (+21%), soit 2,6 M$ (+35%) hors effet de change

- Les États-Unis représentent près de 80% des ventes totales du Groupe



Dallas (États-Unis) & Lyon (France), le 12 mai 2026 – 17h45 CEST – SMAIO (Software, Machines and Adaptive Implants in Orthopaedics – Euronext Growth Paris, Code ISIN : FR0014005I80 / Mnémonique : ALSMA, éligible PEA-PME), une société franco-américaine spécialisée dans la chirurgie rachidienne complexe proposant une solution intégrée pré, intra et postopératoire basée sur un logiciel de planification 3D, des implants adaptatifs et des services associés, publie aujourd’hui son chiffre d’affaires du premier trimestre 2026.



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