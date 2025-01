Smaio réalise désormais la majorité de son activité aux Etats-Unis

AOF - EN SAVOIR PLUS

Smaio estime qu'il "devrait maintenir une dynamique de croissance soutenue en 2025 et au-delà".

Les ventes d'implants ont progressé de 119% et de 779% aux Etats-unis.

(AOF) - Smaio, société spécialisée dans la chirurgie rachidienne publie un chiffre d’affaires 2024 en hausse de 2% sur un an à 5,49 millions d’euros. Le chiffre d'affaires 2023 incluait un paiement d’étape exceptionnel de 2,8 millions d'euros reçu dans le cadre de l’accord de partenariat avec NuVasive. La majorité du chiffre d'affaires 2024 (2,9 millions d'euros) a été réalisée aux Etats-Unis avec un 4ème trimestre record à 1,5 million d'euros Oute-Atlantique.

