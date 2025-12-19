SMAIO poursuit avec succès ses Think Tanks axés sur la diffusion de ses solutions innovantes aux États-Unis

Nouveau record de participation à la session de New York rassemblant près de 60 experts du secteur du rachis, dont plus de 40 chirurgiens





Philippe ROUSSOULY, Président directeur général de SMAIO, commente : « Le succès renouvelé de nos Think Tanks illustre parfaitement la stratégie de SMAIO, centrée sur l’innovation, l’expertise médicale et le partage des savoirs. Alors que nous connaissons une phase d’expansion rapide, ces réunions nous permettent d’objectiver l’intérêt de nos innovations pour les patients au sein de la communauté médicale nord-américaine et internationale. Chaque édition est l’occasion de stimuler la réflexion scientifique et de favoriser l’adoption de solutions innovantes qui transforment la pratique clinique. Cette année, nous sommes ravis d’avoir pu réunir près de 60 experts du secteur du rachis provenant de différents pays, dont plus de 40 chirurgiens pami lesquels plusieurs utilisateurs réguliers de nos solutions. Nous sommes convaincus que ces échanges sont essentiels pour accompagner les professionnels de santé dans l’amélioration de la prise en charge des patients tout en stimulant notre développement aux États-Unis, 1er marché de la chirurgie rachidienne au monde. »



