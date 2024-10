Smaio optimiste pour 2024 après une hausse de ses ventes

AOF - EN SAVOIR PLUS

Smaio affiche une perte nette au premier semestre 2024 de 1,2 million d'euros contre un bénéfice de 1,1 million il y a un an.

(AOF) - Smaio annonce un chiffre d’affaires issu de la vente d’implants et d’instruments en hausse de 81% sur un an à 2,2 millions d'euros. Cette medtech spécialiste de la chirurgie rachidienne complexe souligne la forte progression de la marge sur les ventes d’implants à 79% contre 71% à fin 2023, "portée par la montée en puissance des chirurgies aux Etats-Unis". Elle affiche une perte d’exploitation consolidé de 1,7 million d'euros au premier semestre 2024 contre un bénéfice de 0,9 million sur la même période de l’exercice 2023 qui comprenait un paiement d’étape non-récurrent de 2,8 millions.

