SMAIO franchit le cap des 5 millions d'euros de chiffre d'affaires au premier semestre

Le spécialiste franco-américain de la chirurgie rachidienne complexe poursuit sa montée en puissance. Au premier semestre 2026, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 5,1 millions d'euros, en progression de 3% par rapport à la même période de l'an dernier. Un niveau inédit pour l'entreprise, qui franchit pour la première fois le seuil des 5 millions d'euros de revenus semestriels.

Cette performance a été réalisée malgré un contexte moins favorable aux Etats-Unis, où l'un des principaux chirurgiens utilisateurs des solutions du groupe a temporairement interrompu son activité pendant quatre mois.

Le marché américain reste néanmoins le principal moteur de croissance de SMAIO. Les ventes y ont progressé de 10% en dollars, à 4,5 millions de dollars, soit 3,9 millions d'euros ( 3%). Le groupe poursuit par ailleurs l'élargissement de son réseau outre-Atlantique avec le référencement de cinq nouveaux centres hospitaliers et l'arrivée de treize nouveaux chirurgiens, qui ont réalisé leurs premières interventions avec ses implants et solutions de planification.

A fin juin, les technologies de SMAIO étaient déployées dans plus de vingt centres américains, représentant plus de trente-quatre chirurgiens utilisateurs. Une base installée qui devrait soutenir la croissance de l'activité en Amérique du Nord dans les prochains trimestres.

Sur le plan financier, l'entreprise affiche une situation de trésorerie solide. Celle-ci s'établit à 7 millions d'euros au 30 juin, contre 5,9 millions d'euros six mois plus tôt, malgré des investissements importants consacrés au déploiement de nouvelles instrumentations destinées aux centres récemment équipés aux Etats-Unis.

Ce renforcement financier s'explique notamment par l'augmentation de capital de 3,6 millions d'euros réalisée en mars dernier auprès d'Eiffel Investment Group. Cette opération, assortie de bons de souscription d'actions, pourrait permettre à SMAIO de lever jusqu'à 900 000 euros supplémentaires.

Fort de cette trésorerie, le groupe estime disposer des ressources nécessaires pour poursuivre ses investissements en recherche et développement tout en accélérant son expansion sur le marché américain, qui demeure au coeur de sa stratégie de croissance.

Les investisseurs auront désormais rendez-vous le 13 octobre prochain, date de publication des résultats semestriels détaillés du groupe.