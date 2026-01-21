Smaio : Forte croissance annuelle malgré l’effet de change

Publication du chiffre d’affaires 2025
SMAIO publie un chiffre d’affaires de 9,2 M€ au titre de son exercice 2025, en progression annuelle de +67%. C’est légèrement en dessous de nos attentes (9,7 M€ estimation Euroland). La performance du groupe reste extrêmement solide sur l’ensemble de l’année et traduit la dynamique exceptionnelle maintenant bien engagée aux Etats-Unis.
Perspectives et estimations
Le groupe entend continuer son expansion rapide sur l’exercice 2026. Il dispose d’atouts considérables : 1/ la montée en puissance des nouveaux centres utilisateurs ainsi que la poursuite de la tendance sur les historiques, 2/ le recrutement de centres additionnels (entre 5 et 10 potentiels sur 2026), 3/ la concrétisation chiffrée des partenariats de distribution signés avec Highridge et Orthofix, qui devraient commencer à contribuer au chiffres d’affaires en cours d’année, et 4/ la poursuite des investissements en matière d’innovation et de développement destinés à conserver, et même à renforcer, l’avantage technologique du groupe.
Recommandation
Nous réitérons notre recommandation à Achat sur le titre et réhaussons légèrement notre objectif de cours à 8,50€ (vs 8,20€ précédemment).
