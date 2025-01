SMAIO fait le point sur son partenariat avec NuVasive et confirme son orientation stratégique sur le marché nord-américain

Dallas & Lyon, le 27 janvier 2025 – 18h00 CET – SMAIO (Software, Machines and Adaptative Implants in Orthopaedics – Euronext Growth Paris, Code ISIN : FR0014005I80 / Mnémonique : ALSMA, éligible PEA-PME), un acteur franco-américain spécialisé dans la chirurgie rachidienne complexe disposant d’une offre globale composée de logiciels, de dispositifs implantables et de services associés, fait aujourd'hui le point sur son partenariat historique avec NuVasive et confirme son orientation stratégique sur le développement aux États-Unis.



Au premier trimestre 2022, SMAIO et NuVasive, leader mondial de l'innovation technologique dans le domaine de la colonne vertébrale, ont conclu un accord de développement et de licence visant à faire progresser les solutions de planification chirurgicale de SMAIO et ses efforts de commercialisation aux États-Unis. Dans le cadre de cette collaboration, NuVasive a investi 5 M$ (4,5 M€) dans le capital de SMAIO au moment de l'introduction en bourse de la Société en avril 2022, et s’est engagé à certains paiements d'étape dans le cadre d'un « Accord de développement ».



