SMAIO : CA S1 2023 en hausse de +203% à 4,0 M€

- Très forte progression à l’international portée par le paiement d’étape de 3 M$ (environ 2,8 M€) de la part de NuVasive



- Solide trésorerie de 7,3 M€ au 30 juin 2023, hors 1,5 M€ de financements non dilutifs obtenus auprès des banques historiques de SMAIO



Lyon, le 18 juillet 2023 – 17h45 CEST – SMAIO (Software, Machines and Adaptative Implants in Orthopaedics – Euronext Growth Paris Code ISIN : FR0014005I80 / Mnémonique : ALSMA, éligible PEA-PME), un acteur français spécialisé dans la chirurgie rachidienne complexe disposant d’une offre globale composée de logiciels, de dispositifs implantables et de services associés, publie son chiffre d’affaires du premier semestre 2023 et fait le point sur son développement.



Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : smaio@newcap.eu