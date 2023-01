SMAIO : CA 2022 en hausse de +15% à 2,4 M€

Fort développement des ventes à l’international en croissance de +60%



Philippe ROUSSOULY, Président directeur général de SMAIO, commente : « Au cours de cette première année de cotation, SMAIO a poursuivi son développement commercial avec notamment une forte progression de ses revenus à l’international. Pour soutenir et dynamiser cette expansion, nous avons mis en place des programmes éducatifs internationaux, dont les trois premiers se sont tenus avec succès en Suède, en Espagne et aux Etats-Unis au cours du second semestre 2022. Notre objectif est de faire connaitre et diffuser l’offre technologique de SMAIO auprès d’un maximum de chirurgiens dans des pays d’intérêt stratégique. Depuis l’introduction en bourse, nous avons également poursuivi nos interactions avec notre partenaire NuVasive en vue d’atteindre, au cours du premier semestre 2023, un premier milestone de 3 millions de dollars puis des revenus récurrents grâce à des prestations de services d’analyse d’imagerie effectuées pour les clients de NuVasive. Nous abordons 2023 avec confiance et nous nous attendons à une croissance encore plus vigoureuse avec la montée en puissance de nouveaux pays et en priorité des Etats-Unis, le premier marché du rachis au monde. »



