SMAIO annonce une levée de fonds de 2,5 M€, composée d’une augmentation de capital de 1,5 M€ et d’une émission d’obligations convertibles en actions de 1 M€

Dallas (États-Unis) & Lyon (France), le 15 avril 2025 – 17h45 CEST – SMAIO (Software, Machines and Adaptative Implants in Orthopaedics – Euronext Growth Paris Code ISIN : FR0014005I80 / Mnémonique : ALSMA, éligible PEA-PME), un acteur franco-américain spécialisé dans la chirurgie rachidienne complexe disposant d’une offre globale composée de logiciels, de dispositifs implantables et de services associés (la « Société »), annonce le lancement d’une levée de fonds d’un montant total de 2,5 M€ (l’ « Opération ») souscrite en totalité par NextStage AM (l’ « Investisseur »), composée d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant de 1,5 M€ (l’ « Augmentation de capital »), et d’une émission d’obligations convertibles en actions pour un montant de 1 M€ (l’ « Emission d’OC »).



