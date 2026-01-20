SMAIO annonce un chiffre d’affaires 2025 de 9,2 M€, en hausse de +67%



Chiffre d’affaires aux Etats-Unis en hausse de +138% à 7 M€, soit +160% à 7,9 M$ (hors effet de change)

Forte croissance sur les centres nord-américains déjà actifs en 2024 (+130%)

11 nouveaux chirurgiens nord-américains utilisateurs en 2025 représentant moins de 10% du total des ventes, laissant augurer la poursuite d’une croissance soutenue en 2026

Deux premiers partenariats industriels majeurs signés en 2025 pour la plateforme ouverte KEOPS-4ME permettant la diffusion à grande échelle des tiges K-rods spécifiques aux patients à partir du T2 2026

Solide trésorerie de 5,8 M€ au 31 décembre 2025



Dallas & Lyon, le 20 janvier 2026 – 17h45 CET – SMAIO (Software, Machines and Adaptive Implants in Orthopaedics – Euronext Growth Paris, Code ISIN : FR0014005I80 / Mnémonique : ALSMA, éligible PEA-PME), une société franco-américaine spécialisée dans la chirurgie rachidienne complexe proposant une solution intégrée pré, intra et postopératoire basée sur un logiciel de planification 3D, des implants adaptatifs et des services associés, publie son chiffre d’affaires annuel ainsi que son niveau de trésorerie au 31 décembre 2025.



Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : smaio@newcap.eu