SMAIO annonce son chiffre d’affaires du 1er semestre 2026

- En hausse de +3% à 5,1 M€, le chiffre d’affaires semestriel dépasse pour la 1ère fois le seuil des 5 M€, malgré 4 mois marqués par l'absence temporaire d'un des principaux chirurgiens contributeurs aux États-Unis

- Chiffre d'affaires aux États-Unis en hausse de +10% à 4,5 M$, soit +3% à 3,9 M€

- Poursuite de l'élargissement du réseau aux États-Unis avec 5 nouveaux centres référencés et 13 nouveaux chirurgiens ayant effectué leurs premières poses

- A fin juin 2026, les solutions de SMAIO (tiges spécifiques patient K-ROD ou système de fixation Kheiron complet) sont enregistrées dans plus de 20 centres aux États-Unis, représentant plus de 34 chirurgiens qui devraient contribuer à une croissance soutenue et diversifiée du chiffre d’affaires nord-américain sur le long terme

- Trésorerie solide à 7,0 M€ au 30 juin 2026 permettant de poursuivre sereinement la stratégie de développement



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