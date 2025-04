SMAIO annonce ses résultats consolidés 2024 et une performance commerciale record au 1er trimestre 2025

- Forte hausse du chiffre d’affaires, +114% à 5,5 M€ en 2024 et +140% à 2,5 M€ au T1 2025

- Augmentation du taux de marge des ventes d’implants en 2024 à 79% vs 71% fin 2023

- Amélioration de +33 % de l’EBITDA (-1,8 M€ en 2024 vs -2,6 M€ en 2023)

- Trésorerie solide de 3,2 M€ au 31 décembre 2024

- Signature d’une LOI pour une augmentation de capital de 1,5 M€ au prix de 3,6 € par action nouvelle) et une émission d’obligations convertibles en actions de 1 M€ (5 ans, prix de conversion de 4,5 € par action), réservées à NextStage AM



Participez au webinaire ce jour à 18h : https://app.livestorm.co/newcap-1/smaio-presentation-des-resultats-annuels-2024-et-du-chiffre-daffaires-du-1er-trimestre-2025/live#/



Dallas (États-Unis) & Lyon (France), le 15 avril 2025 – 17h45 CEST – SMAIO (Software, Machines and Adaptative Implants in Orthopaedics – Euronext Growth Paris, Code ISIN : FR0014005I80 / Mnémonique : ALSMA, éligible PEA-PME), un acteur franco-américain spécialisé dans la chirurgie rachidienne complexe disposant d’une offre globale composée de logiciels, de dispositifs implantables et de services associés, publie aujourd’hui ses résultats consolidés de l’exercice 2024 et son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2025.