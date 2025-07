JCDecaux: RNPG en recul au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 10:31









(Zonebourse.com) - JCDecaux publie un résultat net part du groupe (RNPG) avant charge de dépréciation en baisse à 76,4 millions d'euros au titre du premier semestre 2025, contre 89,9 millions un an auparavant, mais en hausse de 86,1% sur un an hors éléments non-récurrents.



A 307,4 millions d'euros, la marge opérationnelle du groupe de communication extérieure a augmenté de 17,6%, avec une amélioration du taux de marge (+2 points à 16,5%) dans ses trois activités, soulignant un fort levier opérationnel.



Son chiffre d'affaires a augmenté de 3,4% (+3,3% en organique) à 1,87 milliard d'euros, le digital ou DOOH (Digital Out of Home) ayant fortement progressé avec une croissance organique de 12,2% pour représenter désormais près de 40% de total.



Pour le troisième trimestre, JCDecaux prévoit une croissance organique légèrement négative à un chiffre, compte tenu d'un effet de comparaison négatif lié aux JO de Paris 2024 et à l'Euro UEFA et de l'absence d'amélioration des ventes attendue en Chine.





Valeurs associées JCDECAUX 14,6700 EUR Euronext Paris -3,61%