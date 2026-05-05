SMAIO annonce l’initiation de couverture de son titre par Portzamparc (Groupe BNP Paribas) à l’Achat

Dallas (États-Unis) et Lyon (France), le 5 mai – 17h45 CEST – SMAIO (Software, Machines and Adaptive Implants in Orthopaedics – Euronext Growth Paris, Code ISIN : FR0014005I80 / Mnémonique : ALSMA, éligible PEA-PME), une société franco-américaine spécialisée dans la chirurgie rachidienne complexe proposant une solution intégrée pré, intra et postopératoire basée sur un logiciel de planification 3D, des implants adaptatifs et des services associés, annonce aujourd'hui l’initiation de la couverture de son titre par Portzamparc, filiale du groupe BNP Paribas, spécialisée dans la recherche actions et les services de banque d’affaires pour les sociétés Small & Mid caps.



Dans son étude d’initiation, intitulée « Un tailleur lyonnais sur-mesure pour votre dos » et publiée le 5 mai 2026, Portzamparc entame le suivi du titre avec une recommandation à l’Achat et valorise l’entreprise à 8,80 euros par action .



Le titre SMAIO est désormais suivi par trois bureaux d'analyse : Portzamparc (Groupe BNP Paribas), EuroLand Corporate et TP ICAP.



Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : smaio@newcap.eu