SMAIO affiche une croissance de 11% au premier trimestre
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 17:57
La medtech, spécialisée dans les solutions intégrées pour la chirurgie du dos, a publié une croissance de son activité de 11% au premier trimestre 2026. Cette performance repose presque exclusivement sur les ventes d'implants, qui ont progressé de 12% sur la période.
Les Etats-Unis : moteur de croissance incontesté
Le pivot stratégique vers l'Amérique du Nord a porté ses fruits. Le chiffre d'affaires réalisé dans cette zone géographique a augmenté de 21% pour atteindre 2,3 millions d'euros. Cette dynamique est d'autant plus notable qu'elle a dû absorber un effet de change euro/dollar défavorable, estimé à 0,25 MEUR.
Désormais, les Etats-Unis pèsent pour près de 80% de l'activité totale du groupe, confirmant le statut de marché prioritaire pour la technologie de planification 3D de SMAIO.
Stabilité en France, accroc conjoncturel au Danemark
Sur son marché domestique, la France, SMAIO a maintenu une activité stable à 0,3 million d'euros. En revanche, l'international (hors France) accuse un léger repli (0,3 million d'euros contre 0,4 million d'euros l'an dernier). Cette baisse est attribuée à une situation spécifique au Danemark, où des restrictions administratives hospitalières ont temporairement freiné l'activité. Un retour à la normale est toutefois anticipé dès septembre 2026.
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