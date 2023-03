SMAIO: "A la conquête des Etats-Unis"

Fondé en 2009 SMAIO (Software, Machines and Adaptative Implants in Orthopaedics), acteur français de l’orthopédie, se positionne sur les segments à forte valeur ajoutée des dispositifs médicaux dédiés à la chirurgie rachidienne complexe impliquant la nécessité de restaurer l’équilibre de la colonne vertébrale.



Aujourd’hui, après avoir enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de +15% en 2022, SMAIO a pour ambition d’atteindre 12,0 M€ de CA à horizon 2025 grâce à sa levée de fonds de 8,9 M€ en mars dernier et à la signature d’un partenariat stratégique avec NuVasive (N°3 mondial des implants). Ainsi, la société va pouvoir accélérer le développement commercial de sa solution I-Kontrol sur le continent américain, laissant entrevoir une croissance soutenue jusqu’en 2025 (TCAM du CA de +54,3%e).



Positionné sur un marché des implants rachidiens estimé à 10 Mds$ en 2019 (source : SMAIO) et dont la croissance attendue d’ici à 2025 (TCAM de +5,0%) laisse augurer un potentiel de 14,0 Mds$ (source : Markets and Markets). L’augmentation de l’obésité, le vieillissement de la population ou encore l’impact de l’innovation sont autant de facteurs de croissance durable sur lesquels le Groupe pourra s’appuyer.



Si dans un premier temps les investissements (R&D, commerciaux) pèseront sur les résultats, nous pensons que la société sera en mesure de dégager des bénéfices à partir de 2025 à la faveur d’un mix-produits plus favorable à la marge brute (>75,0%e vs 45,0% en 2021). A terme, nous estimons que SMAIO devrait s’aligner sur les standards du secteur et afficher une marge opérationnelle supérieure à 15%.



Notre valorisation de SMAIO fait ressortir un objectif de cours à 5,40 € issu de la moyenne des valorisations par DCF et par comparables. Nous initions la couverture de SMAIO avec une opinion à Achat.