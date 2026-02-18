SM Energy vend certains actifs texans à Caturus pour 950 millions de dollars ; les actions sont en hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
18 février - ** Les actions de la société pétrolière et gazière SM Energy SM.N augmentent de 1,2 % à 21,92 $ avant la mise sur le marché
** La société annonce qu'elle vendra des actifs sélectionnés dans le sud du Texas à Caturus Energy pour 950 millions de dollars en espèces
** SM accepte de vendre près de 61 000 acres nets et environ 260 puits de production dans sa position du sud du bassin de Maverick dans le comté de Webb, au Texas, ainsi que les installations de soutien qui s'y rattachent
** L'opération devrait être conclue au cours du deuxième trimestre, avec une date d'entrée en vigueur fixée au 1er février 2026
** En 2025, l'action SM a chuté de 51,75 %
