Slovaquie-Verdict attendu pour le commanditaire présumé du meurtre de Kuciak

PRAGUE, 3 septembre (Reuters) - Un tribunal slovaque doit rendre jeudi son verdict à l'encontre d'un influent homme d'affaires accusé d'avoir commandité le meurtre du journaliste d'investigation Jan Kuciak et de sa fiancée, un double assassinat qui a provoqué de vastes manifestations et contribué à redessiner le paysage politique. Jan Kuciak et Martina Kusnirova, qui étaient âgés de 27 ans, ont été tués par balles à leur domicile situé près de Bratislava en février 2018. L'affaire a alimenté au sein de la population des soupçons de corruption parmi les élites du pays, donnant lieu à un vaste mouvement de colère qui a poussé le Premier ministre de longue date Robert Fico à démissionner. Un nouveau gouvernement entré en fonction en mars dernier a promis d'éradiquer la corruption. Traduire devant la justice les assassins de Kuciak et sa compagne était considéré comme un test pour le système judiciaire slovaque, décrié comme sujet à corruption. Les procureurs accusent l'entrepreneur Marian Kocner, dont le nom apparaissait dans des enquêtes menées par Jan Kuciak sur des réseaux de corruption mêlant milieux d'affaires et responsables politiques, d'avoir commandité l'assassinat du journaliste. Kocner nie les accusations. Initialement attendu le mois dernier, le verdict a été repoussé à ce jeudi et un nouveau report n'est pas à exclure alors que le parquet a demandé à présenter des éléments supplémentaires. Plusieurs politiciens de haut rang et des représentants de la justice ont démissionné après que l'enquête a révélé leurs liens passés avec Kocner. Le parquet a requis une peine de 25 ans d'emprisonnement contre Kocner et deux autres co-accusés. Deux suspects ont déjà été condamnés après avoir admis leur culpabilité. (Jason Hovet et Robert Muller; version française Jean Terzian)

