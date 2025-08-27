Slide Insurance bondit après avoir dévoilé son premier plan de rachat d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** Les actions de l'assureur côtier Slide Insurance

SLDE.O ont bondi de 7,9 %; dernière hausse de 6,5 % à 13,76 $ ** SLDE dévoile son tout premier plan de rachat d'actions, déclarant qu'il rachètera jusqu'à 75 millions de dollars de ses actions

** Les rachats peuvent être effectués sur le marché libre et dans le cadre de transactions négociées de gré à gré

** Notre position en capital est très forte et nous l'utiliserons pour racheter des actions ordinaires lorsque nous pensons qu'elles sont inférieures à leur juste valeur. Les rachats d'actions à ce niveau constituent une excellente occasion d'augmenter le rendement des capitaux propres", déclare le directeur général Bruce Lucas

** SLDE a 125,5 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 1,6 milliard de dollars - LSEG

** 3 courtiers sur 5 évaluent l'action à "acheter" et 2 à "conserver"; PT médian de 25 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action SLDE a baissé de 24% depuis ses débuts en juin