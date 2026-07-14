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SLB s'associe à Liberty Energy pour les centres de données
information fournie par Zonebourse 14/07/2026 à 15:20

La société de technologies énergétiques SLB (anciennement Schlumberger) annonce un accord avec Liberty Energy afin de former une alliance stratégique qui proposera des infrastructures modulaires et des solutions intégrées de production d'énergie pour de nouveaux projets de centres de données à l'échelle mondiale.

La collaboration réunira des expertises complémentaires en matière d'infrastructures modulaires, de production d'énergie et d'exploitation afin de soutenir le déploiement rapide de nouvelles capacités de centres de données et d'aider les principales entreprises mondiales de l'IA à répondre à des besoins énergétiques de plus en plus complexes.

"Le goulot d'étranglement dans les infrastructures de l'IA n'est plus seulement la puissance de calcul. Il réside désormais dans la capacité à fournir les infrastructures et l'électricité dans les délais exigés par le marché", met en avant Gavin Rennick, président de la division Nouvelles Energies et Industrie de SLB.

Dans le cadre de cette alliance, SLB fournira des solutions d'infrastructures modulaires, des capacités d'exécution de projets et une présence sur le marché mondial, tandis que Liberty apportera des systèmes modulaires de production d'énergie, des systèmes intelligents de contrôle de l'énergie sur mesure et son expertise opérationnelle.

En plus de fournir des infrastructures et des solutions énergétiques, les deux entreprises prévoient de collaborer au développement de technologies visant à améliorer l'efficacité, la flexibilité et la performance environnementale des futurs systèmes énergétiques destinés aux centres de données, notamment les systèmes hybrides, la gestion numérique de l'énergie et les architectures énergétiques avancées.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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