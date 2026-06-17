SLB prévoit de doubler le chiffre d'affaires de ses activités numériques et son résultat opérationnel d'ici 2030

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tout au long du texte) par Sumit Saha et Pooja Menon

SLB SLB.N a annoncé mercredi qu’elle comptait presque doubler son chiffre d’affaires annuel lié au numérique pour atteindre 2 milliards de dollars d’ici 2030, car elle s’attend à ce que l’adoption des technologies basées sur l’IA fasse grimper le marché mondial du numérique jusqu’à 50 milliards de dollars d’ici la fin de la décennie.

Lors de sa journée des investisseurs dédiée au numérique, le prestataire de services pétroliers a également indiqué qu’il s’attendait à ce que les dépenses annuelles dans le numérique augmentent de 10 milliards de dollars supplémentaires d’ici 2030.

Présentant les objectifs de croissance de l’activité numérique de SLB, le directeur financier Stéphane Biguet a déclaré: « Nous envisageons de doubler approximativement notre Ebitda ajusté actuel pour le numérique, pour le porter entre 1,8 et 2 milliards de dollars d’ici 2030, avec des marges qui devraient s’étendre à une fourchette comprise entre 38 % et 42 % d’ici la fin de la décennie. »

Les prestataires de services pétroliers, dont SLB, poursuivent également leur croissance en fournissant des équipements électriques, des turbines et des solutions de données aux centres de données d’intelligence artificielle afin de tirer parti de l’essor des infrastructures d’IA.

AUTOMATISATION ET IA

Les entreprises du secteur de l’énergie telles que SLB adoptent de plus en plus les technologies numériques pour gérer des volumes croissants de données géologiques, de production et d’infrastructure, dans le but de réduire les coûts, d’améliorer la fiabilité et de diminuer les émissions.

SLB a indiqué qu’elle étendait son adoption du numérique en développant ses équipements connectés et ses services basés sur les données: environ 35 % de ses pompes électriques submersiblessont actuellement connectées et surveillées, et l’entreprise vise à atteindre 60 % d’ici 2030.

Elle vise également àporter l’utilisation des modules numériques dans les opérations d’évaluation de formation de 14 % environ à 60 %, tout en faisant passer le forage autonome de 3 % à 25 % au cours de la même période.

En mars, SLB avait annoncé son intention d'étendre son partenariat avec Nvidia NVDA.O afin de développer une infrastructure et des modèles d’IA pour le secteur de l’énergie.