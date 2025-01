SLB : performance robuste sur l'année 2024

(AOF) - En 2024, le chiffre d'affaires de SLB s'élève à 36,29 milliards de dollars, soit une progression de 10% sur un an. L'Ebitda ajusté a augmenté de 12% à 9,07 milliards. Le bénéfice par action, hors charges et crédits, s'élève à 3,41 dollars, soit une hausse de 14%. Le bénéfice net part du groupe a augmenté de 6% à 4,46 milliards de dollars. Le groupe pétrolier a généré un flux de trésorerie disponible de 3,99 milliards de dollars, ce qui lui a permis de restituer 3,27 milliards de dollars aux actionnaires et de réduire sa dette nette de 571 millions de dollars.

"L'année 2024 a été une année faste pour SLB, car nous avons réussi à naviguer dans des conditions de marché en évolution pour assurer la croissance du chiffre d'affaires et de l'Ebitda, l'expansion des marges et un solide flux de trésorerie disponible", a déclaré Olivier Le Peuch, président-directeur général de SLB.

AOF - EN SAVOIR PLUS