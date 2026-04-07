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SLB OneSubsea et Subsea7 signent un accord avec Petronas Suriname
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 22:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de services pétroliers SLB

SLB.N a déclaré mardi que son unité OneSubsea et la société luxembourgeoise Subsea7 ont signé un accord de collaboration stratégique avec Petronas Suriname pour soutenir les développements pétroliers et gaziers offshore sous-marins.

Ce partenariat vise à soutenir le développement des ressources pétrolières et gazières dans le bassin offshore du Suriname en utilisant des solutions sous-marines intégrées.

Dans le cadre de cet accord, Subsea Integration Alliance - un partenariat entre SLB OneSubsea et Subsea7 - fournira des services d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction, d'installation et de mise en service pour de multiples projets offshore au Suriname.

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