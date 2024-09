Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SLB: lancement d'une plateforme alimentée par l'IA information fournie par Cercle Finance • 17/09/2024 à 13:42









(CercleFinance.com) - SLB annonce le lancement de la plateforme de données et d'IA Lumi, qui intègre des capacités avancées d'intelligence artificielle (IA), y compris l'IA générative, aux flux de travail tout au long de la chaîne de valeur énergétique.



'Grâce à cette plateforme, nous libérerons et contextualiserons les données pour nos clients mondiaux dans tous les domaines, ce qui leur permettra de faire évoluer des flux de travail d'IA avancés et d'accélérer leur transformation numérique en cours', explique SLB.



Construite sur les dernières normes du secteur, Lumi sera disponible chez tous les principaux fournisseurs de services cloud ainsi que sur site, garantissant ainsi sa disponibilité pour la clientèle mondiale du groupe de services parapétroliers.





