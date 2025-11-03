 Aller au contenu principal
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 119,50
-0,15%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

SLB lance un nouveau produit d'IA et se concentre sur la croissance des ventes numériques
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 16:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de technologie énergétique SLB SLB.N a lancé lundi un nouvel outil d'intelligence artificielle destiné à automatiser les processus et les flux de travail pour les sociétés de services pétroliers qui cherchent à tirer parti de l'IA pour débloquer la croissance.

La nouvelle technologie de SLB, Tela, sera intégrée dans le portefeuille d'applications et de plateformes de l'entreprise, et les utilisateurs interagiront par le biais d'une interface conversationnelle simple.

Les agents Tela peuvent travailler en collaboration avec des humains ou de manière autonome pour prendre des décisions sur des sujets tels que l'interprétation des logs de puits, la prévision des problèmes de forage ou l'optimisation des performances de l'équipement.

"Nous avons eu beaucoup de succès avec cette activité (AI) au cours des dernières années, et il est certain que le numérique fera partie intégrante du succès de SLB pour les décennies à venir", a déclaré à Reuters Rakesh Jaggi, président de Digital & Integration chez SLB.

Le secteur numérique a été l'un des principaux moteurs de la croissance du chiffre d'affaires de SLB, qui a bondi de 11 % au troisième trimestre par rapport au deuxième.

La société a commencé à présenter son activité numérique comme une division autonome au cours du dernier trimestre et prévoit une croissance à deux chiffres des ventes en glissement annuel pour le segment.

Valeurs associées

Gaz naturel
4,12 USD NYMEX +0,19%
Pétrole Brent
65,22 USD Ice Europ +0,23%
Pétrole WTI
61,42 USD Ice Europ +0,90%
SLB
37,060 USD NYSE +2,79%
