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SLB gagne un contrat à Brunei pour restaurer des puits
information fournie par Zonebourse 18/08/2026 à 15:05
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SLB fait part d'un contrat obtenu auprès de Brunei Shell Petroleum (BSP) pour soutenir la restauration de la production à partir de puits fermés sur plusieurs champs offshore. Le champ d'application du contrat couvre l'évaluation sous-marine, la sélection des puits candidats, l'ingénierie et l'exécution en mer.

La gestion de projet, les services d'intervention, la surveillance, le comptage et la logistique maritime sont intégrés dans un modèle d'exécution coordonné unique, conçu pour soutenir une restauration efficace de la production, selon le groupe de technologies et de services parapétroliers.

Ce projet marque le premier déploiement d'une solution intégrée de restauration de la production pour Brunei Shell Petroleum, réunissant plusieurs disciplines, services et flux de travail afin d'optimiser la récupération à partir des actifs offshore matures.

Le programme s'aligne également sur la méthodologie standard de gestion des puits, des réservoirs et des installations, grâce à une surveillance coordonnée, à l'ingénierie et à la planification des interventions. Cette approche structurée vise à optimiser la production tout en maintenant des opérations sûres et efficaces sur les actifs offshore matures.

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