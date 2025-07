SLB: finalise l'acquisition de ChampionX information fournie par Cercle Finance • 16/07/2025 à 15:21









(Zonebourse.com) - SLB annonce que la société a finalisé l'acquisition précédemment annoncée de ChampionX Corporation.



Selon les termes de l'accord, les actionnaires de ChampionX ont reçu 0,735 action SLB pour chaque action détenue, et détiennent désormais environ 9 % du capital de SLB.



Cette opération stratégique permet à SLB d'intégrer les produits chimiques de production et les technologies complémentaires de levage artificiel, numérique et de réduction des émissions de ChampionX, renforçant ainsi son portefeuille et prolongeant la durée de vie des actifs.



Olivier Le Peuch, directeur général, souligne que cette acquisition survient 'à un moment charnière' et qu'elle soutient la stratégie de croissance axée sur les rendements.



SLB indique viser environ 400 M$ de synergies annuelles avant impôts d'ici trois ans et confirme son objectif de redistribution de 4 Mds$ aux actionnaires en 2025.





